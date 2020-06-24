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Зеленский: Киев прорабатывает текст украино-турецкого меморандума по вопросу строительства жилья для переселенцев из Крыма

Зеленский: Киев прорабатывает текст украино-турецкого меморандума по вопросу строительства жилья для переселенцев из Крыма
19:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что по его поручению правительство Украины прорабатывает текст украинско-турецкого межправительственного меморандума, который будет определять технические вопросы строительства жилья в Херсонской области для внутренне перемещенных лиц из Крыма.

"Президент Украины высоко оценил внимание, которое турецкая сторона уделяет защите прав и интересов крымских татар в оккупированном Крыму, а также практические шаги по реализации договоренностей по строительству в Херсонской области жилья для 500 семей внутренне перемещенных лиц из Автономной Республики Крым", - сообщила пресс-служба президента Украины в среду.

Зеленский поблагодарил за неизменную позицию Турции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, защите прав крымскотатарского народа, а также за настрой на дальнейшее углубление стратегического партнерства между двумя государствами на всех направлениях, представляющих общий интерес.

Лидеры государств дали высокую оценку результатам визита 22 июня этого года в Украину высокопоставленной турецкой делегации во главе со специальным советником и спикером президента Турции Ибрагимом Калином.

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"Перечень вопросов, достигнутые договоренности и уровень взаимопонимания сторон в очередной раз подтвердили стратегический характер отношений между Украиной и Турецкой Республикой", - отмечается в сообщении.

В контексте реализации договоренностей восьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое состоялось 3 февраля 2020 года в Киеве, главы государств согласились принять дополнительные меры для финализации переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле, а также усилить работу ряда отраслевых двусторонних механизмов.

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Украина, Крым, Владимир Зеленский, ОП.

Автор:

Телеграф
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