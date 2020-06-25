Дистанционное обучение: Денисова требует от МОН разъяснений

В связи с тем, что сейчас распространяется информация о возможном в 2020/2021 учебном году введение дистанционного обучения, Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова обратилась в Министерство образования и науки Украины для получения разъяснений по этому вопросу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.

Так, уполномоченный обратила внимание на факторы, которые могут повлечь нарушение права детей на образование.

"В семьях, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, где часто родители не могут самостоятельно преодолеть сложные жизненные обстоятельства, обычно отсутствуют надлежащие условия для организации процесса дистанционного обучения дома (например доступность средств связи), что не будет способствовать обеспечению права детей на образование. Также в ситуации, когда в семье несколько детей школьного возраста, возможные сложности с одновременным доступом для всех детей к средствам с целью овладения учебного материала", — говорится в сообщении.

Отдельно отмечено в отношении детей младшего школьного возраста, в частности, первоклассников, для которых пребывание без присмотра взрослых, например, в случае, если родители работают, не только не будет способствовать качественному обучению, но и подвергнет их опасности.

В то же время Уполномоченный отметила, что преимуществами очного обучения, среди прочего, является социализация ребенка и развитие коммуникационных навыков.

Уполномоченный просит предоставить информацию о мерах, принимаемых с целью разработки порядка (при наличии такого порядка) дистанционного обучения в 2020/2021 учебном году и проинформировать, отрабатываются ли соответствующие механизмы с Министерством социальной политики Украины относительно решения вопроса обеспечения права на образование детей младшего школьного возраста, детей из семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.