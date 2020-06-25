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Горняки пожаловались Зеленскому на действия "Центрэнерго" (Видео)

Горняки пожаловались Зеленскому на действия "Центрэнерго" (Видео)
Обновлено 00:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
Президент Владимир Зеленский обещает разобраться с "Центрэнерго", который не рассчитывается с государственными шахтами за поставленный уголь. Соответствующее видео в Facebook опубликовал народный депутат фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук.

"Я вам обещаю, что мы все сделаем. Дайте мне пару дней, пожалуйста, я сейчас разберусь с "Центрэнерго", почему они не платят деньги. Езжайте домой, к своим семьям, я разберусь", — сказал Президент горнякам шахты "Надежда", которые пришли жаловаться на "Центрэнерго" под Офис Президента.

В то же время Камельчук надеется, что "Центрэнерго" рассчитается и с остальными шахтами.

"Благодарю Владимир Зеленский за оказанное уважение и внимание к горнякам шахты "Надежда" с г.Сосновка Львовской области моего родного округа № 124. Наши просьбы были услышаны. Надеемся на скорейшее решение вопроса задолженности "Центрэнерго" перед всеми предприятиями угольной промышленности. Руководитель ФГИУ Дмитрий Сенниченко, уделите внимание налаживанию эффективного менеджмента на данном государственном предприятии", — подчеркнул Камельчук.

Ранее с горняками шахты "Надежда" встретилась и.о. министра энергетики Ольга Буславец, которая так же призвала "Центрэнерго" отдать долги горнякам.

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Как сообщалось ранее, восемь месяцев горняки находились в простое из-за политики "Центрэнерго", который заместил украинский уголь импортированным газом, чем спровоцировал виток кризиса на шахтах. На прошлой неделе Кабмин заявил о поддержке горняков и определил приоритет за украинским углем на тепловых электростанциях (ТЭС).

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Владимир Зеленский, Центрэнерго, Юрий Камельчук.

Автор:

Телеграф
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