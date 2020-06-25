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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 июня

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 июня

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 июня
Обновлено 10:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Мы составили подборку праздников, которые отмечают 26 июня.

День Акулины Гречишницы

В этот день Православная церковь отмечает память святой мученицы Акилины. Отроковица Акилина жила в 3 веке и еще в детстве обратилась к вере Христовой. Своих подруг она также пыталась наставить на путь истинный, за что была казнена. Мучители не приняли во внимание даже возраст Акулины: на момент гибели ей было всего 12 лет.

По старинному обычаю в этот день варили гречневую кашу и угощали ею нищих. Те, отобедав, благодарили хозяев и желали им хорошего будущего урожая. "Уроди вам, православным, гречи без счету. Без хлеба да без каши ни во что и труды наши", — приговаривали бедняки. Хозяева же хвалились, у кого блюдо получалось самым вкусным. Вспоминали в этот день такую поговорку: "Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной". 

А вот молоко на Акулину пить не следовало, несмотря на народную привычку употреблять его с гречневой кашей. Считалось, что в этот день оно становится вредным для здоровья — "акульим", "молоком от бешеной коровки".

Еще одно название праздника: Акулина — Задери хвосты. Оно появилось благодаря нашествию мух и комаров, которое случалось в это время. Домашняя скотина становилась беспокойна, коровы бегали от гнуса по лугам и обмахивались хвостами. В народе подмечали: "С Акулины и до половины июля скот от жары и овода бесится". Поэтому животных выгоняли на пастбище на рассвете, чтобы к полудню закрыть их в прохладном хлеву. Нелегко приходилось и людям. "Пойдешь лесом — комары взбесят", — такая присказка появилась не зря. В то же время тучи мошкары предвещали хорошую погоду.

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Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № A/RES/42/112 постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking), или проще – Международный день борьбы с наркотиками, в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество с целью создания международного общества, свободного от наркомании.

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Решение было принято 7 декабря 1987 года на основе рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1987 года, которая 26 июня приняла Всеобъемлющий план будущей деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами.

История борьбы с распространением наркотиков или, по крайней мере, попыток как-то контролировать их оборот насчитывает уже более 100 лет.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Народные приметы, День Акулины Гречишницы.

Автор:

Телеграф
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