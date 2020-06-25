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День моряка в Украине - что за праздник и когда отмечаем

День моряка в Украине - что за праздник и когда отмечаем
Обновлено 12:49 Сегодня Телеграф Фото: mil.gov.ua
Сегодня, 25 июня, Украина и весь мир отмечают профессиональный праздник работников моря - День моряка или день мореплавателя (Day of the Seafarer).

25 июня - Международный день моря или День мореплавателя. 

Это профессиональный праздник был учрежден в Милане в 2010 году. Тогда члены Международной морской организации (ІМО) приняли специальную резолюцию.  Таким образом Международная морская организация пыталась привлечь внимание мирового сообщества к тяжелой и ответственной работе моряков. 

Этот праздник касается всех тех, кто связан с морем и флотом. По статистике, почти 80% мировой торговли осуществляется с помощью более полутора миллиона специалистов морских профессий.

В связи с распространением COVID-19 в последнее время моряки находятся в крайней опасности, так как постоянно пребывают на передовой пандемии. Морские работники играют важную роль в поддержании потоков жизненно необходимых товаров, таких как продукты питания, лекарства и предметы медицинского назначения.

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Коронакризис привел к более тяжелым условиям труда для моряков, в том числе к неопределенности и сложностям доступа к портам, смене экипажей и возвращения в порты назначения.

Одной из главных проблем мореплавства остается пиратство. От набегов разбойников ежегодно страдают сотни судов. В основном пираты нападают на корабли рядом с побережьем Африки, в районах Юго-восточной Азии и Латинской Америки.

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Праздник, День мореплавателя, День моряка, 25 июня, Day of the Seafarer.

Автор:

Телеграф
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