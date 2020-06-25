В Кабмине назвали дату возобновления работы кинотеатров

Украинское правительство распорядилось возобновить работу кинотеатров со 2 июля.

Кабинет министров разрешил работу кинотеатров со 2 июля с соблюдением четких противоэпидемических условий и наполненностью не более 50% и исключил из случаев обязательной самоизоляции или обсервации участников вступительных экзаметов, в том числе для поступления через образовательные центры "Крым - Украина" и "Донбасс - Украина"

Соответствующее решение принято на заседание правительства.

"Проектом предлагается, что центры предоставления административных услуг самостоятельно определяют время начала своей работы. Также предлагается исключить из случаев обязательной самоизоляции и/или обсервации участников вступительных экзаменов, в том числе для поступления через образовательные центры "Крым - Украина" и "Донбасс - Украина".

Также предлагается возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации для людей, которые пересекают государственную границу (иностранцы или лица без гражданства) и/или контрольные пункты пропуска с временно оккупированной территории в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР.

Также предлагается уточнить относительно полиса страхования для иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих государственную границу. И также мы вводим запрет работы кинотеатров до 1 июля 2020 года. То есть возможность их работы, начиная со 2 июля, но с четкими условиями, по наполненности не более 50%", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, он напомнил, что все это должно происходить в соответствии с условиями адаптивного карантина.