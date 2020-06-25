Украинские военные получили новую партию бронированных машин

Николаевский бронетанковый завод передал военным очередную партию техники в рамках ГОЗ-2020. Об этом УНН сообщает пресс-службу Укроборонпрома.

"Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод", входящее в состав Государственного концерна "Укроборонпром", передало Министерству обороны Украины партию из более десяти единиц капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ-2Л1", - говорится в сообщении.

Сообщается, что это уже третья партия техники, которая прошла капитальный ремонт и улучшение характеристик на Николаевском бронетанковом заводе в рамках нынешнего государственного оборонного заказа.

"В течение 2019 года в рамках ГОЗ на "Николаевском бронетанковом заводе" отремонтировали и модернизировали около ста единиц бронетанковой техники, сообщили на предприятии", - отметили в Укроборонпроме.

Как известно, в Николаеве завершили ремонт единственного украинского десантного катера "Сватово".