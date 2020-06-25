Зеленский: Мне надо на Закарпатье и в Ивано-Франковскую область

На встрече с людьми, которые пострадали от взрыва дома на Позняках, Зеленский вспомнил о там, что сейчас происходит в Закарпатской и Ивано-Франковской облястях.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с пострадавшими от взрыва дома на Позняках заявил, что ему нужно на Закарпатье из-за ситуации, которая сложилась там в результате осложнения погодных условий, передает корреспондент УНН.

"Я хочу выразить еще раз сочувствие тем, кто потерял свои семьи. Мне надо на Закарпатье, потому что вы знаете, что там происходит, и в Ивано-Франковскую область", - сказал Президент.

Однако Зеленский не стал уточнять, когда должен состояться его визит на Закарпатье.

Как известно, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель ДСНС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан накануне экстренно отправились в Прикарпатье для координации сил в преодолении непогоды и осуществления воздушного мониторинга затопленных районов. Под руководством председателя правительства был создан оперативный штаб.

Добавим, что у Президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 26 июня, истекает срок "особого режима работы".

Это связано с выявлением COVID-19 у его жены Елены. Стоит заметить, что 26 июня истекает 14-й день самоизоляции.

По данным Офиса Президента, очные встречи, предусматривающие личное общение с главой государства, на ближайшие дни было исключено. Так же исключено участие в массовых мероприятиях, отменено рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, которым Президент общался лично, сужен к охране и ближайшим помощникам.