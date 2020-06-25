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"Иду с вами в разведку": Зеленский провел заседание нового Комитета при президенте

"Иду с вами в разведку": Зеленский провел заседание нового Комитета при президенте
18:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua
Глава украинского государства определил основные направления работы Комитета по вопросам разведки.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Комитета по вопросам разведки, созданного 17 июня, и определил его задачи и основные направления работы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника", - сказал Зеленский.

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Отмечается, что перед Комитетом поставлены приоритетные задачи, определены главные направления его работы, пути усиления разведывательных возможностей государства в условиях противодействия гибридным угрозам.

На заседании также отмечалась важная роль Комитета по вопросам разведки для выполнения задач по координации, руководству и контролю за деятельностью разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества.

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Все по теме:

Владимир Зеленский, Комитет по вопросам разведки, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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