"Иду с вами в разведку": Зеленский провел заседание нового Комитета при президенте

Глава украинского государства определил основные направления работы Комитета по вопросам разведки.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Комитета по вопросам разведки, созданного 17 июня, и определил его задачи и основные направления работы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника", - сказал Зеленский.

Отмечается, что перед Комитетом поставлены приоритетные задачи, определены главные направления его работы, пути усиления разведывательных возможностей государства в условиях противодействия гибридным угрозам.

На заседании также отмечалась важная роль Комитета по вопросам разведки для выполнения задач по координации, руководству и контролю за деятельностью разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества.