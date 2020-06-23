Владимир Зеленский утвердил состав Нацсовета реформ и сам его возглавил

Президент определил членов Нацсовета, которые принимают участие в ее работе по всем вопросам, и приглашенных для рассмотрения отдельных вопросов.

Соответствующий указ №245/2020 от 23 июня опубликован на сайте главы государства.

В частности, президент утвердил членов Нацсовета, которые принимают участие в его работе по всем вопросам:

Кроме того, отдельно глава государства определил членов Нацсовета реформ, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов: министр внутренних дел Арсен Аваков, первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец; председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (по согласию) Даниил Гетманцев и др.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.