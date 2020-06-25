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Потоп в Карпатах: Зеленский срочно прибыл в Ивано-Франковскую область

Потоп в Карпатах: Зеленский срочно прибыл в Ивано-Франковскую область
21:05 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область, сообщили в Офисе Президента.

Глава государства лично осмотрит территории региона, пострадавшие от наводнений.

"Также Владимир Зеленский пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Офиса, Президент проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с пострадавшими от взрыва дома на Позняках заявил, что ему нужно на Закарпатье из-за ситуации, которая сложилась там в результате осложнения погодных условий.

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Добавим, что у Президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 26 июня, истекает срок "особого режима работы".

Это связано с выявлением COVID-19 у его жены Елены. Стоит заметить, что 26 июня истекает 14-й день самоизоляции.

По данным Офиса Президента, очные встречи, предусматривающие личное общение с главой государства, на ближайшие дни было исключено. Так же исключено участие в массовых мероприятиях, отменено рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, с которым Президент общался лично, сужено к охране и ближайшим помощникам.

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Все по теме:

Непогода, Ивано-Франковская область, Владимир Зеленский, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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