Потоп в Карпатах: Зеленский срочно прибыл в Ивано-Франковскую область

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область, сообщили в Офисе Президента.

Глава государства лично осмотрит территории региона, пострадавшие от наводнений.

"Также Владимир Зеленский пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Офиса, Президент проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с пострадавшими от взрыва дома на Позняках заявил, что ему нужно на Закарпатье из-за ситуации, которая сложилась там в результате осложнения погодных условий.

Добавим, что у Президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 26 июня, истекает срок "особого режима работы".

Это связано с выявлением COVID-19 у его жены Елены. Стоит заметить, что 26 июня истекает 14-й день самоизоляции.

По данным Офиса Президента, очные встречи, предусматривающие личное общение с главой государства, на ближайшие дни было исключено. Так же исключено участие в массовых мероприятиях, отменено рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, с которым Президент общался лично, сужено к охране и ближайшим помощникам.