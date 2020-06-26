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Сколько в Украине умерло людей от коронавируса: данные Минздрава, карта эпидемии

Сколько в Украине умерло людей от коронавируса: данные Минздрава, карта эпидемии
Обновлено 10:02 Сегодня Телеграф
В Украине за сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 зафиксировано во Львовской и Ровенской областях, в Запорожской области новых случая заболевания не выявлено.

В Украине за прошедшие сутки количество выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 выросло в 18 областях, в шести регионах количество больных сократилось, в Запорожской области не подтвердили новых случаев COVID-19.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг утром, за минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Львовской области (209 случаев), Ровенской области (116 случая), в Киеве (113 случаев). Закарпатской области (93 случая).

За прошедшие сутки наибольшее количество летальных случаев зафиксировали на Закарпатье (+3), а также во Львовской (+3) и Харьковской областях (+3).

Всего за прошедшие сутки:

  • в Винницкой области подтверждены 35 новых случаев заболевания COVID-19, умерших за минувшие сутки нет, 20 выздоровели, сейчас в области болеет 649 человек (на 15 больше за сутки);
  • в Волынской области подтверждено 72 новых случая COVID-19, 2 умерли, выздоровели 76 человек, сейчас в области болеют 1 356 человека (на 6 меньше за сутки);
  • в Днепропетровской области за сутки 12 новых случаев заболевания и 10 - выздоровления, сейчас болеет 155 человек (на 2 больше за сутки);
  • в Донецкой области за сутки 13 новых случаев заболевания, содин умерший, 9 человек выздоровели, сейчас в области болеет 244 человека (на 3 больше за сутки);
  • в Житомирской области 29 новых случаев заболевания за сутки, 1 случай смерти и 31 - выздоровления, всего болеет 620 человека (на 3 меньше за сутки);
  • в Закарпатской области 93 новых случаев заражения за сутки, 3 человека скончались, 53 выздоровели, сейчас болеет 1 557 человек (на 37 больше за сутки);
  • в Запорожской области новых случая заболевания за сутки не выялено, 4 выздоровления, сейчас в области болеет 139 человек (на 4 меньше за сутки);
  • в Ивано-Франковской области 46 новых случаев заболевания за сутки, 1 – смерти, 8 человек выздоровели, всего в области болеет 1027 человек (на 37 больше за сутки);
  • в Киеве 113 новых случаев заболевания за сутки, 1 человек умер, 16 человек выздоровели, всего болеет 3 135 человек (на 96 больше за сутки);
  • в Киевской области 46 новый случаев заболевания за сутки, 51 человек выздоровел, сейчас в области болеет 1 135 человек (на 5 меньше за сутки);
  • в Кировоградской области 4 новых случая заболевания, 1 - выздоровления, сейчас в области болеет 84 человека (на 3 больше за сутки);
  • в Луганской области 1 новый случай заболевания за сутки, один человек выздоровел, сейчас в области болеет 21 человек (как и сутки ранее);
  • во Львовской области за сутки подтверждены 209 новых случаев заражения COVID-19, 3 случая смерти, 13 человек выздоровели, всего в области болеет 3 985 человек (на 193 больше за сутки);
  • в Николаевской области 7 новых случаев заболевания COVID-19, 5 случаев выздоровления, всего в области болеет 97 человек (на 2 больше за сутки);
  • в Одесской области 64 новых случая заболевания за сутки, 68 выздоровело, всего в области болеет 871 человек (на 4 меньше за сутки);
  • в Полтавской области 3 новый случая заболевания, 1 - выздоровления за сутки, всего в области болеет 23 человека (на 2 больше за сутки);
  • в Ровенской области 116 новых случаев заболевания за сутки, 2 человека умерли и 59 человек выздоровел, всего в области болеет 1 616 человек (на 55 больше за сутки);
  • в Сумской области 7 новых случаев заболевания за сутки и 8 – выздоровления, всего в области болеет 76 человек (на 1 меньше за сутки);
  • в Тернопольской области 42 новых случая заболевания за сутки, 7 человек выздоровели, всего в области болеют 721 человек (на 35 больше за сутки);
  • в Харьковской области 46 новых случаев заболевания за сутки, 3 человека умерли, 44 человека выздоровели, всего в области болеет 898 человек (на 1 меньше за сутки);
  • в Херсонской области 2 новых случая заболевания за сутки, всего в области болеют 12 человек (на 2 больше за сутки);
  • в Хмельницкой области 79 новых случаев заболевания за сутки, 11 человек выздоровели, всего в области болеет 183 человека (на 68 больше за сутки);
  • в Черкасской области 11 новых случаев заболевания, один человек скончался, 8 выздоровели, всего в области болеют 165 человек (на 2 больше за сутки);
  • в Черновицкой области 51 новых случаев заболевания, 1 – смерти, 37 человек выздоровели. Всего в области болеют 2 604 человек (на 13 больше за сутки);
  • в Черниговской области 8 новых случаев заболевания. Всего в области болеют 359 человек (на 8 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 1109 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, 541 из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 19 умерли.

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Все по теме:

Минздрав, Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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