Минздрав требует усиления контроля карантина

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
По его словам, должна быть контролируемая ситуация, где может быть максимальная передача вируса.
"Минздрав обращается к органам для усиления контроля на транспорте, к людям, которые отвечают за перевозку граждан, в супермаркете, в других заведениях", - заявил министр.
Отметим, Минздрав призывает украицев носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию.
В частности, согласно рекомендациям, носить маски на улице нужно в случае скопления людей и отсутствия возможности социального дистанцирования не менее 1,5 м.
Также нужно обязательно быть в маске в общественном транспорте и помещениях.
В супермаркетах необходимо перед входом обработать руки антисептиком, одеть маску и соблюдать дистанцию.
Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд - 1 109 новых случаев коронавируса.