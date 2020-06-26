Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 июня

Мы составили подборку праздников, которые отмечают 27 июня.

Елисей Гречкосей

Еврейский пророк Элиша (в русской традиции — Елисей) был сыном зажиточного пахаря. По преданию, Илья-пророк призвал его к себе и сделал своим помощником. После смерти учителя Елисей и сам стал пророчествовать. Он занимался этим в течение 65 лет, при шести израильских царях, говоря правителям всю правду, обличая нечестие и идолопоклонство. Елисей умер в глубокой старости, в возрасте около 100 лет.

На Елисея продолжали сеять гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду. «Коли пыль на бороне, то и блин на решете», — говорили крестьяне. Гречиха была крайне важной культурой для русского народа. О ней даже складывали особые пословицы и поговорки: «Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной».

В этот день также принято было освящать новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину несчастий. Так же поступали с чужой одеждой, доставшейся в дар или в наследство. Конечно, люди не ждали целый год до Елисеева дня, чтобы освятить все обновки. Ритуал совершали только с вещами, купленными после Нового года и надетыми не более трех раз, а также с нарядами, в которых человек чувствовал себя неуютно.

Наши предки 27 июня называли Елесеевым днем и наблюдали за природой, чтобы определить погоду на ближайшие дни. Считалось, если день будет дождливый, то непогода может продлиться еще семь недель. Если же хоть на минутку выглянуло солнце, то есть надежда, что лето все-таки будет сухое.

Много комаров в этот день говорит об урожае ягод, а одолевающие мошки – об обилии грибов. Летучие мыши много кричат и в дома залетают – к ненастной погоде. О дожде сообщает и отогнутый в сторону от початка лист белокрыльника. А вот если чайки садятся на воду, но не купаются, значит, будет тепло.

Всемирный день рыболовства

Начиная с 1985 года, ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме.

Рыбалка — одно из самых массовых увлечений человечества. Кто хоть раз побывал на водоеме с удочкой, насладился чистотой, ни с чем несравнимой радостью общения с природой и поймал первую в своей жизни рыбу, тот этого не забудет никогда.

В сам же праздник во многих странах проводятся состязания по рыбной ловле, различные обучающие семинары. Мероприятия собирают как рыбаков с большим стажем, так и начинающих любителей. В последние годы среди участников рыбных соревнований можно все чаще увидеть женщин. Несомненно, все больше и больше людей понимают, что рыбная ловля — прекрасное средство укрепления духовных и физических сил.

День рождения банкомата

День рождения банкомата отмечается 27 июня 2020 года. С помощью этого электронного телекоммуникационного устройства клиенты финансового учреждения выполняют операции без привлечения кассира, клерка или оператора банка.

27 июня 1967 года в отделении британского банка Barclays установили первый терминал по выдаче наличных. Эта дата и считается Днем рождения банкомата. Он стоил 18 тысяч долларов. Первым это устройство испытал английский шоумен и комик Р. Варни.

Первый терминал принимал бумажные чеки, которые выдавали кассиры. На них наносился специальный знак, который помогал машине распознать клиента и гарантировал безопасность. В нем использовался радиоактивный углерод-14, но степень радиации была очень мала и не причиняла вреда людям. Позже этот знак заменил персональный идентификационный номер (ПИН).