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ВНО по математике: к сдаче тестов не допустили 30 детей

ВНО по математике: к сдаче тестов не допустили 30 детей
Обновлено 12:27 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com/sivangor
К сдаче сессии внешнего независимого оценивания по математике не допустили 83 детей, 30 из которых имели повышенную температуру и признаки ОРВИ.

К сдаче тестов ВНО по математике из-за высокой температуры не допустили 30 детей. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, передает "Громадське радио".

По информации министерства, к пунктам тестирования не удалось довезти 1 ребенка в город Рогатин и 6 детей в Верховинском районе. Дети в Черновицкой области, Закарпатской, Львовской и других областях, пострадавших он наводнения, добрались до пунктов тестирования.

"83 ребенка вообще не были допущены к ВНО, но лишь 30 из них из-за повышенной температуры и признаков ОРВИ. Остальные просто опоздали или забыли документы", – сказала Мандзий.

Как сообщалось, 25 июня началась основная сессия ВНО по математике. Одновременно, в связи с чрезвычайной ситуацией из-за осложнения паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях УЦОКО посоветовал участникам ВНО из этих регионов сдать тестирование в дополнительную сессию.

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Все по теме:

ВНО, ОРВИ, Коронавирус, Любомира Мандзий.

Автор:

Телеграф
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