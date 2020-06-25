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Сегодня начинается основная сессия ВНО

Сегодня начинается основная сессия ВНО
08:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Сегодня, 25 июня, стартует основная сессия внешнего независимого оценивания. По данным Минобразования, на основную сессию ВНО зарегистрировались 379 493 участники, которые выбрали 1 227 154 тестирования.

Сегодня абитуриенты будут сдавать тест по математике. Для его прохождения зарегистрировались 186 072 человека, для которых создано 12 618 аудиторий в 795 пунктах тестирования, информируют в Украинском центре оценивания качества образования.

Чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования, допуск участников начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указано промежуток времени, в течение которого участнику ВНО рекомендовано прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска, которая предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО.

Для входа в пункт тестирования участник/участница должен обязательно представить три документа: оригинал Сертификата внешнего независимого оценивания, паспорт или другой документ, серию (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате; приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое нужно распечатать с информационной страницы 

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В случае не предъявления Сертификата; документа, удостоверяющего личность; нотариально заверенного перевода на украинский язык документа (для лиц, которые предъявляют документ, оформленный на иностранном языке), или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении «Дія» абитуриента, или опоздания участника/участницу не допустят в пункт ВНО, отмечают в УЦОКО.

Участникам тестирования советуют иметь с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые абитуриент сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Участникам ВНО во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и т. п.

Следующее ВНО состоится 30 июня - это будет тестирование по украинскому языку и литературе, затем 2 июля - по физике, 6 июля - по испанскому, немецкому и французскому языку, 7 июля - по английскому языку, 9 июля - по истории Украины, 13 июля - по биологии, 15 июля - по географии и 17 июля - по химии.

В то же время, в связи с чрезвычайной ситуацией из-за осложнения паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях УЦОКО советует участникам ВНО из этих регионов сдавать тестирование в дополнительную сессию ВНО.

Дополнительная сессия ВНО должна состояться с 23 июля по 11 августа.

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Министерство образования и науки совместно с ЮНИСЕФ, Посольством Швейцарии в Украине и группой "Натфогаз Украины", обеспечили все пункты тестирования необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Было закуплено и доставлено в области 3 млн 230 тыс. 104 медицинские маски, 3 250 бесконтактных термометров, 11 630 комплектов защиты для медиков, 104 382 литра антисептиков и 28 100 литров дезинфицирующих средств для обработки поверхностей.

В целом к проведению ВНО привлечено 242 тыс. 650 работников и 11 630 медиков.

Напомним, в этом году ученики, которые завершают получение полного общего среднего образования в учреждениях профессионального предвысшего образования, освобождаются от ГИА, но имеют право ее сдавать, в частности, в форме ВНО.

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ВНО, Минобразования, Выпускники.

Автор:

Телеграф
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