Зеленский: Мы всех вернем - и Крым, и людей

Глава украинского государства поздравил всех украинцев, в первую очередь крымских татар, с Днем крымскотатарского флага.

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина вернет себе временно оккупированный Россией Крым.

Об этом глава государства заявил во время ознакомления с ходом реконструкции аэропорта "Херсон".

Он поздравил всех украинцев, в первую очередь крымских татар, с Днем крымскотатарского флага. "Мы всех вернем - и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно", - заявил Зеленский.

Президент по прибытии в Херсон пообщался с крымскотатарским активистом, который подарил ему крымскотатарский флаг.

Зеленскому пожелали в ближайшее время поднять его в деоккупированном Крыму.

"Мы сохраним этот флаг и поднимем в Крыму именно этот флаг. Я положу его в кабинете, чтобы каждый день видеть и помнить о Крыме", - ответил президент.