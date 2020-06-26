В украинских вузах хотят создать исследовательские лаборатории по ИИ

В высших учебных заведениях Украины планируют при поддержке бизнеса создать лаборатории по исследованиям в области искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что первый этап инициативы - презентация проекта лабораторий искусственного интеллекта для представителей университетов и ИТ бизнеса - состоялась 25 июня.

"На следующем этапе проекта будет разработан и предложен типовой пакет договоров между университетами и компаниями по процедуре создания лабораторий искусственного интеллекта.

Это существенно ускорит и упростит работу ведущим иностранным компаниям с университетами, а также позволит привлечь инвестиции в развитие искусственного интеллекта в Украине", - говорится в сообщении.

"В дальнейшем планируется организовать еще одно мероприятие для украинских вузов и бизнеса. На нем университеты представят способность организовать такую лабораторию на базе своего учреждения, а бизнес сможет выбрать лучших для инвестиций в проект", - добавили в ведомстве.