Украина и Франция обсудили тему строительства патрульных катеров

Главы Смешанной украинский-французской комиссии по экономическому сотрудничеству министры А. Аваков и Б. Ле Мэр поговорили о ключевых межгосударственные проекты.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в пятницу провел переговоры с министром экономики и финансов Французской Республики Бруно Ле Мэра. Стороны обсудили состояние сотрудничества между странами в экономических и социальных программах, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД Украины.

"Речь шла о фактической готовности к началу реализации нового проекта построения патрульных катеров для Госпогранслужбы Украины компанией ОСЕА с участием отечественных судостроителей в городе Николаев. Кроме этого были обсуждены дальнейшее развитие успешного сотрудничества с Airbus Helicopters в создании единой системы авиабезопасности и гражданской защиты МВД Украины", - сообщили в МВД.

Также говорили о возможном привлечении французских финансовых учреждений для обеспечения жильем сотрудников МВД на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга, а также о привлечении от правительства Французской Республики международной технической помощи для усиления общественной безопасности и социальной сферы Донбасса.

Было уделено внимание улучшению гуманитарной ситуации в Мариуполе, где начинается реализация проекта строительства станции питьевой воды компаниями Beten Ingeniere и Stereau. Стороны обсудили возможность расширения аналогичной программы на Попаснянский район Луганской области.

"Мы готовы уже стартовать и подписывать контракт с ОСЕА о начале строительства патрульных пограничных кораблей для усиления морской безопасности и обороны Украины. Этот проект общей стоимостью в 136 млн евро является вторым по значению для наших стран после вертолетного проекта с компанией Airbus. Его реализация имеет стратегическую важность для сотрудничества наших государств и выводит ее на качественно новый уровень. Компании OCEA избрана среди более 10 поставщиков-лидеров отрасли. Межправительственный договор об оказании поддержки Францией уже ратифицирован нашим парламентом. Мы приглашаем представителей Правительства Франции на церемонию подписания контракта, которая состоится в Украине в середине июля этого года при участии украинского партнера - судостроительного завода в Николаеве, который построит 5 из всего 20 современных кораблей", - заявил Арсен Аваков.

Отмечается, что в течение года планируется поставка в Украину еще четырех французских вертолетов H 225 для НГУ и ГСЧС, двух вертолетов Н 145 для НПУ и тренажерного комплекса Н225 для базы учебного центра Кременчугского летного колледжа Харьковского национального университета внутренних дел и запасных запчастей для сервисного центра.