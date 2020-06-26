Кулеба обговорил развитие торговли и инвестиций между Украиной и Израилем

Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром водных ресурсов государства Израиль Зеевом Элькиным.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с сопредседателем украинско-израильской Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министром по делам высшего и комплиментарного образования, министром водных ресурсов государства Израиль Зеевом Элькиным, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Собеседники обсудили ратификацию Соглашения о зоне свободной торговли, которая ожидается вскоре…Стороны обсудили также инфраструктурные проекты в Украине, к которым могут быть привлечены израильские инвестиции, в частности, аэропорт в Черкассах, дорогу Черкассы-Умань, а также проекты в сфере ИТ-технологий и сельского хозяйства", - говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины в четверг вечером.

Напоминаем, новый Кнессет Израиля намерен в ближайшие недели ратифицировать Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем.