Скачать
Понедельник, 15.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Визововый режим с Канадой: Зеленский провел обсуждение с Трюдо
Визововый режим с Канадой: Зеленский провел обсуждение с Трюдо
В УЗ открыли продажу билетов еще на четыре поезда
В УЗ открыли продажу билетов еще на четыре поезда
Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship
Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship
Конкурент Skoda Octavia: GM представил новый Baojun RC-5 (Фото)
Конкурент Skoda Octavia: GM представил новый Baojun RC-5 (Фото)

МИД: Кнессет Израиля намерен ратифицировать соглашение о свободной торговле с Украиной

МИД: Кнессет Израиля намерен ратифицировать соглашение о свободной торговле с Украиной
20:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
Новый Кнессет Израиля намерен в ближайшие недели ратифицировать Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем.

Об этом сообщил министр иностранных дел Государства Израиль Габи Ашкенази в беседе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает пресс-служба МИД.

Как сообщили в МИД, 15 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первую телефонную беседу с новым министром иностранных дел Государства Израиль Габи Ашкенази.

Кулеба поздравил израильского коллегу с назначением на должность главы внешнеполитического ведомства Государства Израиль, говорится в сообщении.

Праймериз перед местными выборами: в "СН" поделились деталями

"Министры договорились поддерживать дружеские личные отношения, в дальнейшем развивать торговлю между двумя странами, поддерживать высокий уровень политического диалога и продолжить взаимную поддержку в международных организациях.

На запрос главы МИД Украины, министр иностранных дел Государства Израиль заверил, что новый Кнессет Израиля намерен в ближайшие недели ратифицировать Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем", - сообщили в МИД.

Как отмечено в сообщении, Дмитрий Кулеба пригласил израильского коллегу, который никогда раньше не посещал Украину, посетить с визитом нашу страну, как только обстоятельства позволят. Габи Ашкенази принял приглашение. В свою очередь, Дмитрий Кулеба принял приглашение израильского коллеги посетить с рабочим визитом Государство Израиль.

Визововый режим с Канадой: Зеленский провел обсуждение с Трюдо

Справка: в 2019 году общий торговый оборот между Украиной и Израилем составил 1 млрд 116,3 млн долл.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Государством Израиль было заключена 21 января 2019 года. Украинская сторона завершила процедуру ратификации 6 августа 2019 года, ратификация новым Кнессетом (парламентом) Государства Израиль ожидается в ближайшее время.

По данным экспертов, полноценное функционирование Соглашения о свободной торговле позволит вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Израиль, Укарина.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД Германии раскритиковало возможное усиление санкций против Nord Stream 2
02 Чтобы мозги работали: полезные продукты для улучшения памяти
03 Почему после еды всегда хочется спать и как с этим бороться
04 Над Оттавой столкнулись два самолета: обошлось без жертв
05 В Украине новый этап смягчения карантина: что разрешат с сегодняшнего дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Порошенко был вызван в суд по делу о госизмене Януковича
Порошенко был вызван в суд по делу о госизмене Януковича
200 млн займа от МБРР для Украины: в Минюсте рассказали детали
200 млн займа от МБРР: в Минюсте рассказали детали
Безопасные условия: в МОН рассказали, готовы ли провести ВНО
Безопасные условия: в МОН рассказали, готовы ли провести ВНО
Тина Кароль выложила видео с собственной свадьбы: &quot;Мой особенный день&quot;
Тина Кароль выложила видео с собственной свадьбы: "Мой особенный день"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь