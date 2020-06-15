МИД: Кнессет Израиля намерен ратифицировать соглашение о свободной торговле с Украиной

Новый Кнессет Израиля намерен в ближайшие недели ратифицировать Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем.

Об этом сообщил министр иностранных дел Государства Израиль Габи Ашкенази в беседе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает пресс-служба МИД.

Как сообщили в МИД, 15 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первую телефонную беседу с новым министром иностранных дел Государства Израиль Габи Ашкенази.

Кулеба поздравил израильского коллегу с назначением на должность главы внешнеполитического ведомства Государства Израиль, говорится в сообщении.

"Министры договорились поддерживать дружеские личные отношения, в дальнейшем развивать торговлю между двумя странами, поддерживать высокий уровень политического диалога и продолжить взаимную поддержку в международных организациях.

На запрос главы МИД Украины, министр иностранных дел Государства Израиль заверил, что новый Кнессет Израиля намерен в ближайшие недели ратифицировать Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем", - сообщили в МИД.

Как отмечено в сообщении, Дмитрий Кулеба пригласил израильского коллегу, который никогда раньше не посещал Украину, посетить с визитом нашу страну, как только обстоятельства позволят. Габи Ашкенази принял приглашение. В свою очередь, Дмитрий Кулеба принял приглашение израильского коллеги посетить с рабочим визитом Государство Израиль.

Справка: в 2019 году общий торговый оборот между Украиной и Израилем составил 1 млрд 116,3 млн долл.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Государством Израиль было заключена 21 января 2019 года. Украинская сторона завершила процедуру ратификации 6 августа 2019 года, ратификация новым Кнессетом (парламентом) Государства Израиль ожидается в ближайшее время.

По данным экспертов, полноценное функционирование Соглашения о свободной торговле позволит вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе.