Праймериз перед местными выборами: в "СН" поделились деталями

Депутат не исключает, что на этой или следующей неделе уже состоятся дебаты между его "коллегами по праймериз".

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура рассказал, как его фракция планирует проводить партийные праймериз перед местными выборами.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, когда состоится праймериз.

"У нас была недавно встреча с президентом по этому поводу, присутствовали потенциальные кандидаты в праймериз. И мы договорились следующим образом сделать: мы закажем как политическая партия в нескольких авторитетных компаниях социологическое исследование, и мы увидим реальные цифры поддержки того или иного кандидата от нашей политической силы", - отметил Качура.

После этого, отметил он, среди самых сильных кандидатов будет презентация их программ.

"И партия определится с тем, кто именно будет представлять политическую партию на этих выборах", - сказал депутат и добавил, что этот процесс должен быть открытым.

Качура также сообщил, что он приглашал "коллег по праймериз" Александра Дубинского и Николая Тищенко уже сейчас принять участие в публичных дебатах на каком-то из информационных ресурсов.

"Я думаю, что на этой или на следующей неделе такие первые дебаты состоятся", - сказал депутат и отметил, что презентация его программы как кандидата в мэры Киева на праймериз от "Слуги народа" может состояться уже в четверг-пятницу.

Как сообщалось, 19 мая члены фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать проведение публичных внутрипартийных выборов (праймериз) перед выборами мэра Киева и других городов.

Депутаты предложили определить профессиональных кандидатов на должности городских голов, которые будут иметь реальные шансы победить коррумпированных городских чиновников на местных выборах этой осенью.

20 мая Зеленский заверил, что праймериз в партии "Слуга народа" перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

6 июня президент сообщил, что праймериз пройдет в два этапа.

По его словам, кандидаты должны продемонстрировать программу - "что они собираются делать с Киевом".

На втором этапе, сказал Зеленский, партия изучит результаты социологических исследований и выберет кандидатуру, которая будет иметь больше шансов на победу на выборах мэра Киева.

9 июня министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что в праймериз партии "Слуга народа" на выборах городского головы Киева будут участвовать народные депутаты Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.