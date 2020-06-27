Аваков: Ликвидация последствий паводков на Западной Украине продлится еще 10 дней

МВД перебросило туда все возможные силы – технику и личный состав Нацполиции, спасателей ГСЧС и Нацгвардии.

Острая фаза ликвидации последствий паводков на Западе Украины продлится по меньшей мере десять суток.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, МВД перебросило туда все возможные силы – технику и личный состав Нацполиции, спасателей ГСЧС и Нацгвардии, а также авиацию МВД - четыре вертолета и два самолета.

"Сегодня, к счастью, такого страшного наводнения, как три дня назад, уже нет. Вода сходит. Однако это наводнение мы оцениваем масштабнее, чем в 2008 году", - сказал он.

По словам министра, из-за наводнения погибли трое людей. Еще два-три человека пропали без вести.

"В 2008 году было 38 человек. Почему так случилось? Почему мы имеем не такие тяжелые последствия с точки зрения погибших людей? Вовремя послали сигнал, что не нужно выбираться. Когда нужно, мы забирали их вертолетами. Вчера, например, двух рожениц вывезли, и постоянно туда везут воду, забирают больных... Плохой момент был с подтоплением больницы в Галиче, где пришлось эвакуировать больницу, в которой лечились больные на коронавирус. Больных пришлось эвакуировать по специальной процедуре в Ивано-Франковскую больницу", - рассказал Аваков.

Как сообщалось, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Жертвами непогоды стали три человека в Ивано-Франковской области. В результате сильных дождей в западных областях Украины было подтоплено более 300 населенных пунктов.