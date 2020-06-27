Скачать
Суббота, 27.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 26 июня: День крымскотатарского флага и лишение Вакарчука мандата
Итоги дня 26 июня: День крымскотатарского флага и лишение Вакарчука мандата
Штаб ООС: боевики 9 раз нарушали "тишину", есть раненый
Штаб ООС: боевики 9 раз нарушали "тишину", есть раненый
Поветкин о грядущем бое с Уайтом: "Будет интересно"
Поветкин о грядущем бое с Уайтом: "Будет интересно"
Рецепт дня: Рыба, запечённая с молодой картошкой, кабачками и помидорами
Рецепт дня: Рыба, запечённая с молодой картошкой, кабачками и помидорами

Аваков: Ликвидация последствий паводков на Западной Украине продлится еще 10 дней

Аваков: Ликвидация последствий паводков на Западной Украине продлится еще 10 дней
07:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
МВД перебросило туда все возможные силы – технику и личный состав Нацполиции, спасателей ГСЧС и Нацгвардии.

Острая фаза ликвидации последствий паводков на Западе Украины продлится по меньшей мере десять суток.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, МВД перебросило туда все возможные силы – технику и личный состав Нацполиции, спасателей ГСЧС и Нацгвардии, а также авиацию МВД - четыре вертолета и два самолета.

Паводковая волна: на Днестре подтопило 122 здания в 21 населенном пункте (Фото)

"Сегодня, к счастью, такого страшного наводнения, как три дня назад, уже нет. Вода сходит. Однако это наводнение мы оцениваем масштабнее, чем в 2008 году", - сказал он.

По словам министра, из-за наводнения погибли трое людей. Еще два-три человека пропали без вести.

"В 2008 году было 38 человек. Почему так случилось? Почему мы имеем не такие тяжелые последствия с точки зрения погибших людей? Вовремя послали сигнал, что не нужно выбираться. Когда нужно, мы забирали их вертолетами. Вчера, например, двух рожениц вывезли, и постоянно туда везут воду, забирают больных... Плохой момент был с подтоплением больницы в Галиче, где пришлось эвакуировать больницу, в которой лечились больные на коронавирус. Больных пришлось эвакуировать по специальной процедуре в Ивано-Франковскую больницу", - рассказал Аваков.

Как сообщалось, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Жертвами непогоды стали три человека в Ивано-Франковской области. В результате сильных дождей в западных областях Украины было подтоплено более 300 населенных пунктов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ГСЧС, Паводки.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продукты, которые помогут избавиться от жира на животе
02 Астронавты NASA вышли в открытый космос "на прогулку" (Фото, Видео)
03 Президент раскритиковал работу весовых комплексов для фур
04 "Украл - садись": Зеленский освободил от должности главу Кировоградской ОГА
05 В ВР создадут законопроект об уголовной ответственности за поддержку оккупации Крыма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уничтожение памятников в США: Трамп подписал указ
Уничтожение памятников в США: Трамп подписал указ
Вспышка COVID-19: На австрийском курорте переболели 42% жителей
Вспышка COVID-19: На австрийском курорте переболели 42% жителей
В США может появиться еще один штат
В США может появиться еще один штат
Никакого фотошопа: забавные фото животных, сделанные в идеальный момент
Никакого фотошопа: забавные фото животных, сделанные в идеальный момент
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь