Елисей Гречкосей: народные приметы и запреты 27 июня

В народном календаре 27 июня – Елисей Гречкосей, Елесеев день, Елесей – по колено в овсе.

Еврейский пророк Элиша (в русской традиции — Елисей) был сыном зажиточного пахаря. По преданию, Илья-пророк призвал его к себе и сделал своим помощником.

После смерти учителя Елисей и сам стал пророчествовать. Он занимался этим в течение 65 лет при шести израильских царях, говоря правителям всю правду, обличая нечестие и идолопоклонство. Елисей умер в глубокой старости, в возрасте около 100 лет.

Крестьяне продолжали сеять гречу. Это старались делать в сухую и ясную погоду. Крупа была невероятно важна для крестьян, считалась кормилицей. Без нее не проживешь.

Чтобы семена быстрей проросли, после посева предкам был нужен дождь. Для этого они проводили специальный обряд: "заклинали" крапиву, чтобы она "обожгла" небеса и оттуда хлынул ливень. Если день был сухой, люди рвали крапиву и стегали ею друг друга.

Еще 27 июня было принято освящать новую одежду, чтобы она не принесла новому хозяину несчастий. Ритуал совершали с недавно купленными и с нарядами, в которых человек чувствовал себя неуютно.

Запрещено долго лежать в постели и в целом бездельничать. Тот, кто будет в эту субботу лениться, вскоре может серьезно заболеть. Поэтому даже если никаких неотложных дел нет, займитесь наведением порядка в шкафах или даже генеральной уборкой.

Рекомендуется отказаться от алкоголя в этот день. Наши предки верили, что 27 июня спиртное будет токсичным и, попав в организм, начнёт вытворять с ним непонятные и не самые приятные вещи.

Также не стоит и слишком наедаться. Лучше бы вообще устроить разгрузочный день. Тогда вы не только не заболеете, но и поможете организму очиститься от негатива.

Нельзя есть яйца, внутри которых окажется два желтка. Если ослушаться запрета, можно навлечь на себя серьёзные неприятности, которые придётся решать долго и упорно.

В этот день лучше не расчесывать волосы, иначе можно начать лысеть. Если сделать прическу необходимо, то стоит соблюсти некий ритуал: взять самый старый гребень, промыть, аккуратно причесаться, снова вымыть его и положить на место.

Народные приметы:

Лягушки прыгают по земле – будет дождь.

Сполохи на небе – к погодным переменам.

Зяблик звонко запел – погода ясной будет.

Блестящие звезды – к жаре, падающие – к ветру, мерцающие – к грозе.

Петух головой потряхивает и голос некстати подает – к ненастью.

Утки притихли – жди грозы.

В небе коршуны кружат – погода будет хорошей.

В полдень черные тучи набежали – вечером польет.

В эту ночь будут сниться полезные сны. В них могут быть подсказки о том, как вести себя в сложных жизненных ситуациях. Если приснилось что-то плохое, не переживайте. Просто подойдите к крану, откройте его и расскажите сновидение бегущей воде.

Людям, родившимся 27 июня, дана способность влиять на рост растений. В качестве талисмана им следует носить коралл.