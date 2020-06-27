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Денис Шмыгаль допустил закрытие метро в столице

Денис Шмыгаль допустил закрытие метро в столице
09:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
При этом инициатором возвращения предыдущих ограничений должен стать сам городской голова.

Премьер Денис Шмигаль прокомментировал вероятность закрытия столичной подземки в связи с фиксированием "антирекордов" по количеству выявленных новых случаев инфицирования COVID-19, в том числе и в Киеве.

Об этом он рассказал в комментарии BBC Украина.

"Рост количества больных. Относительно закрытия транспорта - это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта", – сказал он.

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Судьба метро будет зависеть от загруженности больниц, темпов прироста больных и ряда других показателей. При этом инициатором возвращения предыдущих ограничений, подчеркивает Шмигаль, должен стать сам городской голова.

"Если мы будем видеть, что есть угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, то будем давать рекомендации или введем карантинные ограничения на государственном уровне", – уточнил глава правительства.

Как сообщалось, власти Киева не исключают возвращения к суровым ограничениям, если ситуация с распространением COVID-19 не будет улучшаться.

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Киев, Украина, Метро, Карантин.

Автор:

Телеграф
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