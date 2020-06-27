Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 июня

Мы составили подборку праздников, которые отмечают 28 июня.

День Фита и Амоса

28 июня (15 июня) по старому стилю православная церковь отмечает память пророка Амоса и мученика Вита Римского. В народе этот день называли днем Фита и Амоса. Большинство примет этого дня были связаны с урожаем злаков.

Пророк Амос жил в VIII веке до н. э. в Иудее, был простым пастухом. Однажды услышал повеление Божье идти в северное Израильское царство и сообщить о приближение Суда Господня. Когда Амос проповедовал у царского храма в Вефиле, его прогнал местный священник Амасия. После чего пророк перестал проповедовать публично и стал записывать свои пророчества и видения.

Святой Вит был сыном римского сенатора-язычника. Его воспитателем был святой Модест, а кормилицей – Кирскентия. Под влиянием Модеста мальчик принял христианство. Позже Модесту и Виту пришлось предстать перед судом. Их жестоко истязали, пытаясь заставить отречься от веры. Во время одной из пыток из толпы вышла Кирскентия. Она укорила правителя в жестокости и исповедала себя христианкой. Её тоже подвергли мучениям. Мучеников повесили на столбах, а их тела строгали железными когтями.

Крестьяне поговаривали: "Пришел Амос — овес пошел в рост". Поэтому в этот день начинали охранять от скотины поля с сочной зеленью. Делалось это не только из-за беспокойства об урожае, но и из заботы о животных: если домашние животные наедались на хлебном поле свежих побегов, они могли заболеть, а то и погибнуть. Поэтому святому Виту принято было молиться о защите скота от всякого рода напастей.

По погоде на святого Вита определяли, каким будет урожай ржи. Дождливая погода была весьма неутешительным прогнозом: "Дождь для Фита — плохо для жита". Считалось, что после дня Амоса и Фита больше нельзя сеять, так как хлеб все равно не вызреет: "Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает".

Судили о погоде и по ветру. Если он меняет направление против часовой стрелки, а в западной части горизонта появились перистые облака, значит, ненастье будет продолжительное.

День Конституции Украины

Каждый год 28 июня на Украине отмечается государственный праздник — День Конституции (укр. День Конституції України).

В этот день в 1996 году Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины — первую Конституцию независимого украинского государства.

Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность. Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и иные нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей.

Принятие Конституции стало важнейшим шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене.

Конституция 1996 года, с некоторыми изменениями и дополнениями, действует в стране и в настоящее время.

В соответствии с Конституцией, день принятия Основного Закона является государственным праздником — Днем Конституции Украины, к которому традиционно приурочено множество торжественных и просветительских мероприятий.

День молодежи Украины

Ежегодно в последнее воскресенье июня вся украинская молодежь отмечает национальный праздник — День молодежи (укр. «День молоді»), установленный в 1994 году Указом президента Украины № 323/94 по инициативе молодежных объединений и организаций.

К категории «молодежь» на Украине относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет. Более четырнадцати миллионов человек, а это примерно треть населения Украины, составляют молодые граждане страны.

Этот день для молодых людей — это не только повод для праздника, это еще и время задуматься о наилучшей реализации своего потенциала для благополучия самого себя, своей семьи, своей страны.

Дни молодежи празднуются и в других странах, каждая из которых устанавливает свою дату этого праздника.