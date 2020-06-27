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В Минздраве планируют внедрить в системе eHealth электронный кабинет пациента

В Минздраве планируют внедрить в системе eHealth электронный кабинет пациента
12:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
Также в электронной системе здравоохранения eHealth планируется ввести другие функции для граждан.

Министерство здравоохранения Украины планирует развивать функциональные возможности электронной системы здравоохранения eHealth и внедрить электронный кабинет пациента.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в ходе брифинга.

"Это система, в которой есть электронная декларация, система, которой пользуются люди при выписке и погашении электронного рецепта по программе "Доступные лекарства". Это система, через которую выписывается соответствующее направление к узкому специалисту. По моему мнению, очень узкий функционал для пользования гражданами Украины, для их удобства. Я думаю, что за несколько лет существования этой системы этот функционал необходимо было расширить", - сказал Степанов.

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Он сообщил, что дополнительно Минздрав планирует внедрить в eHealth электронный кабинет пациента, где будут все медицинские данные гражданина.

Также, по его словам, в системе планируется внедрить и другие функции.

"Например, электронное свидетельство о рождении ребенка, расширение электронных рецептов, расширение остальных реестров. Все это будет сделано для удобства граждан", - отметил Степанов.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации работает над интеграцией электронной системы здравоохранения eHealth в портал и приложение "Дія", в том числе для того, чтобы сделать возможным заключение электронных деклараций онлайн, без визита к врачу.

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Украина, Минздрав.

Автор:

Телеграф
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