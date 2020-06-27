Скачать
Суббота, 27.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Степанов: Рост заболеваемости COVID-19 в Украине не связан с увеличением количества тестирований
Степанов: Рост заболеваемости COVID-19 в Украине не связан с увеличением количества тестирований
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Мейвезер раскритиковал создателей боксерских рейтингов
Мейвезер раскритиковал создателей боксерских рейтингов
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 июня

Степанов: За месяц заболеваемость пневмонией в Украине увеличилась втрое

Степанов: За месяц заболеваемость пневмонией в Украине увеличилась втрое
13:06 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
В Украине начиная с мая втрое увеличилось количество больных пневмонией.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На сегодняшний день мы за сутки тестируем новых случаев пневмоний от 700 до тысячи. В мае, когда мы начали смягчать карантинные мероприятия, это количество было около 200-300 случаев в день. То есть почти в 3 раза увеличилось количество пневмоний", - отметил он.

Как сообщалось, ранее Степанов заявлял, что в Украине быстрый рост заболеваемости COVID-19 не связан с увеличением количества тестов, так как все больше наблюдается людей с симптомами болезни и увеличение количества людей с тяжелым течением болезни.

Степанов: Рост заболеваемости COVID-19 в Украине не связан с увеличением количества тестирований

Так, в Украине на 8:45 27 июня зафиксировано уже более 42 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - еще 948 новых больных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минздрав.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продукты, которые помогут избавиться от жира на животе
02 Холестерину бой: продукт, который снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний
03 Астронавты NASA вышли в открытый космос "на прогулку" (Фото, Видео)
04 В ВР создадут законопроект об уголовной ответственности за поддержку оккупации Крыма
05 Президент раскритиковал работу весовых комплексов для фур
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООС: боевики дважды нарушали &quot;режим тишины&quot;
ООС: боевики дважды нарушали "режим тишины"
Вспышка COVID-19: На австрийском курорте переболели 42% жителей
Вспышка COVID-19: На австрийском курорте переболели 42% жителей
В Украине на выходные - преимущественно без осадков, прогреет до +31°
В Украине на выходные - преимущественно без осадков, прогреет до +31°
Atlas Weekend-2021: известен еще один хедлайнер фестиваля
Atlas Weekend-2021: известен еще один хедлайнер фестиваля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь