Степанов: За месяц заболеваемость пневмонией в Украине увеличилась втрое

В Украине начиная с мая втрое увеличилось количество больных пневмонией.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На сегодняшний день мы за сутки тестируем новых случаев пневмоний от 700 до тысячи. В мае, когда мы начали смягчать карантинные мероприятия, это количество было около 200-300 случаев в день. То есть почти в 3 раза увеличилось количество пневмоний", - отметил он.

Как сообщалось, ранее Степанов заявлял, что в Украине быстрый рост заболеваемости COVID-19 не связан с увеличением количества тестов, так как все больше наблюдается людей с симптомами болезни и увеличение количества людей с тяжелым течением болезни.

Так, в Украине на 8:45 27 июня зафиксировано уже более 42 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - еще 948 новых больных.