Шмыгаль о наводнениях в западных областях: Хочется надеяться, что буквально завтра-послезавтра ситуация нормализуется

"За эти три дня количество осадков составило 5-12 мм, и количество воды спадает. Волна, сошедшая с гор, пошла на равнину, но и там ситуация на первом этапе нормализации. Хочется надеяться, что буквально завтра-послезавтра ситуация нормализуется, и мы приступим к ликвидации последствий", - отметил Шмыгаль.
По его словам, посчитать точную сумму убытков планируют в течение следующих нескольких недель, когда спадет вода, и будут видны все последствия разрушений.
"Расчетов нет, мы можем сравнивать с предыдущими подобными катаклизмами, речь шла о сотнях миллионов гривень. Сегодня можно гадать, сколько это, но первая сумма, которую мы выделили, это более 700 млн гривень", - сказал Премьер-министр.
Больше всего от наводнения пострадала Ивано-Франковская область, также стихийное бедствие затронуло Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую области.
В четырех западных областях Украины остаются подтопленными почти четыре тысячи населенных пунктов.
Активная фаза ликвидации последствий наводнения в западных областях продлится 10 суток, сообщил недавно министр внутренних дел Арсен Аваков.