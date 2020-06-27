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Шмыгаль о наводнениях в западных областях: Хочется надеяться, что буквально завтра-послезавтра ситуация нормализуется
Шмыгаль о наводнениях в западных областях: Хочется надеяться, что буквально завтра-послезавтра ситуация нормализуется
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Шмыгаль о наводнениях в западных областях: Хочется надеяться, что буквально завтра-послезавтра ситуация нормализуется

Шмыгаль о наводнениях в западных областях: Хочется надеяться, что буквально завтра-послезавтра ситуация нормализуется
Обновлено 16:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на то, что наводнение, которое нанесло большой ущерб пяти областям Западной Украины, скоро закончится. Об этом он сказал в интервью ВВС News Украина.

"За эти три дня количество осадков составило 5-12 мм, и количество воды спадает. Волна, сошедшая с гор, пошла на равнину, но и там ситуация на первом этапе нормализации. Хочется надеяться, что буквально завтра-послезавтра ситуация нормализуется, и мы приступим к ликвидации последствий", - отметил Шмыгаль.

По его словам, посчитать точную сумму убытков планируют в течение следующих нескольких недель, когда спадет вода, и будут видны все последствия разрушений.

"Расчетов нет, мы можем сравнивать с предыдущими подобными катаклизмами, речь шла о сотнях миллионов гривень. Сегодня можно гадать, сколько это, но первая сумма, которую мы выделили, это более 700 млн гривень", - сказал Премьер-министр.

Больше всего от наводнения пострадала Ивано-Франковская область, также стихийное бедствие затронуло Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую области.

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В четырех западных областях Украины остаются подтопленными почти четыре тысячи населенных пунктов.

Активная фаза ликвидации последствий наводнения в западных областях продлится 10 суток, сообщил недавно министр внутренних дел Арсен Аваков.

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ГСЧС, Стихийное бедствие, Паводок, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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