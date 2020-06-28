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Минздрав озвучил главные причины всплеска COVID-19 в Украине

Минздрав озвучил главные причины всплеска COVID-19 в Украине
Обновлено 01:29 Сегодня Телеграф УНИАН
Президент Владимир Зеленский в сявзи с ростом уровня заболеваемости собрал на совещание правительство, руководителей областных государственных администраций и представителей других органов власти.

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что с таким распространением COVID-19, как в последние дни, уже необходимо готовить больницы не только «второй», но и «третьей» волны. Об этом он заявил на совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

В связи со стремительным увеличением числа больных COVID-19 президент собрал на традиционное селекторное совещание не только членов правительства и представителей правоохранительных органов, но и руководителей областных государственных администраций и городских председателей.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за последний месяц ситуация в стране значительно ухудшилась: если на конец мая фиксировалось 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас - 900-1000, втрое возросло число госпитализированных. Основная причина такого положения дел, по словам министра, - пренебрежение правилами карантина.

В частности, превышение норм перевозки людей в общественном транспорте, пренебрежение средствами индивидуальной защиты, несоблюдение социальной дистанции. Министр отметил, что Одесская область является ярким примером того, что легкомысленное отношение к правилам приводит к стремительному распространению коронавируса. В свою очередь Зеленский заявил, что собрал не только членов правительства, но и представителей регионов, чтобы скоординировать усилия и объяснить людям, какие угрозы сегодня несет пренебрежение правилами карантина.

«В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыли все пляжи. Пошел слух, что на открытом воздухе никто не заболеет. Однако это неправда. В связи со всем этим ситуация сильно ухудшилась. Если раньше Одесса имела один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня число заболевших в сутки значительно выше. Мы уверены, что такое может произойти во всех регионах, где нет коммуникации с людьми. Я собрал здесь не только правительство, но и все регионы, чтобы мы четко координировались и объясняли людям, какие угрозы сегодня несет пренебрежение правилами карантина. Поскольку для всех нас должно быть важным одно - здоровье и жизнь украинцев», - подчеркнул президент.

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В то же время, как заявил министр здравоохранения, если сейчас не начать соблюдать карантин, то через две недели результат будет еще хуже. Степанов подчеркнул, что с таким распространением болезни нужно говорить о готовности больниц не только «второй», но и «третьей» волны. Министр отметил, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале распространения коронавируса, однако в любой стране возможности медицины ограничены в случае большого наплыва больных.

Если в некоторых областях пока заполнены 40-60% коек, то с нынешней динамикой очень скоро мест не будет хватать. В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что за последние двое суток правоохранители проверили более 6,2 тыс. заведений: почти 3,5 тыс. предприятий торговли, 2 тыс. заведений питания, 850 ночных клубов и развлекательных мест. Было составлено 355 административных протоколов, больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

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Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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