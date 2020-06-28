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На границе РФ и европейских стран зафиксирован повышенный уровень радиации

На границе РФ и европейских стран зафиксирован повышенный уровень радиации
09:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
В некоторых частях Швеции, Финляндии, Норвегии и России зафиксирован повышенный уровень радиации. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO).

По данным организации, радиоактивное пятно охватывает южную треть Швеции, южную половину Финляндии, Эстонию, Латвию, а также северо-запад России, в том числе Санкт-Петербург.

В CTBTO отметили, что такой уровень радиации не опасен для человека.

Исполнительный секретарь CTBTO Лассино Зебро отметил, что с высокой долей вероятности зарегистрированные выбросы радиации имеют гражданское происхождение.

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По данным Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов источник выбросов радиации находится на западе России. В свою очередь российский концерн Росэнергоатом опроверг вероятность ЧП на АЭС.

Как сообщалось, в полиции опровергли информацию о вырубке и вывозе радиоактивного леса из зоны ЧАЭС.

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ЕС, Радиация, РФ.

Автор:

Телеграф
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