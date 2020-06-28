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Президент в День Конституции: Мы должны научиться уважать права друг друга

Президент в День Конституции: Мы должны научиться уважать права друг друга
09:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к взаимному уважению, а также уважению украинских законов.

"Что для меня беречь Украину? Ответ прост - это беречь каждого украинца.

И именно конституционные права гражданина являются подсказкой, как это делать.

Мы должны научиться уважать права друг друга", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке.

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Он отметил, что необходимо "понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти".

Как сообщалось, в Украине на 9 часов 28 июня зафиксировано уже почти 43 тысячи случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - меньше тысячи новых больных. Об этом сообщают данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также сообщалось, по состоянию на 7:00 28 июня остаются обесточенными 11 населенных пунктов в 2 областях: Закарпатская - 9 и Ивано-Франковская - 2. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Об этом сообщает ГСЧС.

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Украина, Владимир Зеленский, ОП.

Автор:

Телеграф
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