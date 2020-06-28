Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 июня

Мы составили подборку праздников, которые отмечают 29 июня.

Тихон Тихий

Святитель Тихон, чья память чтится Православной церковью в этот день, родился в городе Амафунте на острове Кипр. Родители воспитали сына в благочестии, обучили его чтению Священных книг. Еще в юном возрасте у Тихона проявился дар чудотворения. Однажды его отец, пекарь, отправил сына продавать хлеб, но мальчик все раздал беднякам бесплатно. Отец разгневался, но Тихон процитировал строки из Священного писания: "Дающий Богу сторицей примет". И действительно: когда пекарь заглянул в свое хранилище, бывшее до этого пустым, он с изумлением увидел, что оно полно хлеба.

Благочестивого юношу приняли в церковный клир чтецом, а затем епископ Мемнон посвятил его в сан диакона. После смерти епископа его место занял Тихон. Он активно искоренял остатки язычества на Кипре, уничтожал идольские капища и продвигал христианскую веру. Святитель прославился добротой и милосердием — даже по отношению к язычникам, до которых он пытался донести Слово Божие.

С именем Тихона на Киевской Руси связаны разные поверья, позволяющие назвать его день тихим. К примеру, считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы — лишь соловей продолжает петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери — хоронятся в норы.

День святых апостолов Петра и Павла у западных христиан

Апостолы Петр и Павел особо почитаются как ученики Иисуса Христа, которые после смерти и воскресения Христа начали проповедовать и распространять учение Евангелия по всему миру.

Праздник святых апостолов Петра и Павла (Feast of SS. Peter and Paul) сначала был введен в Риме, епископы которого по учению Западной Церкви считаются преемниками апостола Петра, а затем распространился и в других христианских странах.

Петр (первоначальное имя Симон) занимался рыбной ловлей и был призван Иисусом Христом в апостолы вместе с братом Андреем. Петр получает предназначение стать "основанием" церкви Христа, ему вручаются ключи небесного царства. Согласно учению Римско-католической церкви, это наречение (и особенно слова о "ключах от Царства Небесного") указывает на то, что Петру была вручена реальная власть и юридические полномочия, и что эти полномочия — в силу того, что церковь будет существовать до скончания времен, — должны быть переданы его преемникам. Петр был первым из апостолов, кому Христос явился после своего воскресения. После смерти Христа Петр занимался проповеднической деятельностью.

В Католической Церкви согласно положению Петра как "главы апостолов" и преемника Христа, существует учение о примате Римского папы как единого главы церкви.

Павел (до крещения Савл), первый из христианских писателей, чьи сочинения дошли до нас, и самая авторитетная фигура в истории христианской мысли. Его воззрения сыграли огромную роль в формировании христианства как самостоятельной религии.

Павел родился в малоазийском городе Тарс в фарисейской семье. Ревнитель еврейского закона, Савл жестоко преследовал христиан, считая, что это вредное еретическое учение. Испытав чудесное видение на пути в Дамаск, Савл принимает крещение и становится истовым проповедником христианства среди язычников. Павел почитается церковью как первопрестольный апостол. Церковь приписывает ему 14 посланий, включенных в Новый Завет.

Оба апостола приняли мученическую смерть за веру Христову в один день (67 год н.э.) в Риме. Павел, как римский гражданин, "усечен мечом" (то есть обезглавлен), Петр распят. Поскольку он считал, что недостоин быть распятым на кресте, как Спаситель, его, по собственной просьбе, распяли "стремглав" (то есть вниз головой). Он был погребен на Ватиканском холме, и над местом его погребения в настоящее время расположен главный алтарь собора святого Петра.

Международный день тропиков

В июне 2014 года Генеральная Ассамблея ООН заслушала доклад Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи по тропикам. В 2016 году ООН в память о дате доклада, состоявшегося 29 июня, постановила учредить Международный день тропиков (International Day of the Tropics) и отмечать его ежегодно в этот день (резолюцию A/RES/70/267).

Доклад посвящался вскрытию целого комплекса проблем, стоящих на пути развития стран и народов, проживающих на территории тропической природной зоны. С учётом того, что эти территории составляют порядка 40% всей территории мира, служат местом обитания более 80% биологических видов, включают в себя значительную часть языков и культур планеты, носителями которых являются проживающие здесь народы, был сделан вывод о том, что зона тропиков является важнейшей составляющей в системе устойчивого развития планеты. При этом были вскрыты проблемы, стоящие на пути устойчивого развития этих территорий. Проблемы эти носят комплексный характер, включая в себя экологическую, социальную, экономическую составляющие.

Отчёт о перспективах развития тропических регионов показал, что в ближайшем десятилетии потребуется вложить свыше 30 триллионов долларов в развитие инфраструктуры тропиков, чтобы обеспечить устойчивое развитие этих территорий и возможности для роста благосостояния населения, проживающего в тропиках, численность которого превышает миллиард человек.

Современные темпы развития этого региона планеты показывают, что к 2050 году в тропической зоне будет проживать около 50% населения и 60% детей всей планеты. Несмотря на систематический рост экономики многих государств, территория которых полностью или частично располагается в зоне тропиков, в общей характеристике региона остаётся высоким показатель бедности населения, невысокий уровень санитарной обстановки. Проблемным остаётся вопрос с многомиллионным числом людей, проживающих в трущобах, а также страдающих от недоедания.