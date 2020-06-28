ВОЗ: в мире разрабатывается более 200 вакцин против коронавируса

В мире сейчас разрабатывается более 200 вакцин против коронавирусной болезни. Об этом заявила заместитель гендиректора ВОЗ Самия Сваминатан, передает The Indian Express.

"Более 200 вакцину находятся на разных стадиях разработки, а 15 - в клинических испытаниях на людях.

Есть надежда на то, что вакцины будут готовы через 12-18 месяцев", - заявила

По ее словам, разработка вакцины против COVID-19 является актуальным вызовом в мире и затраты на это могут достигать 18,1 млрд долларов.

Как сообщалось, в Бразилии началось клиническое испытание вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета.

Как сообщалось ранее, Марафон Global Goal: Unite for Our Future, организованный Европейской комиссией совместно с кампанией Global Citizen мобилизовал 6,15 миллиарда евро на разработку и обеспечение доступа к вакцине от коронавирусной болезни COVID-19.