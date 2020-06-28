МОЗ: Детские лагеря в Украине не откроют до 31 июля

Детские оздоровительные лагеря в Украине запрещено открывать до 31 июля, ведь из-за большого скопления детей может возникнуть вспышка COVID-19. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вы можете просто знать, что такое детский оздоровительный лагерь, это большое количество наших детей, которые едут отдыхать, приезжающих из разных регионов, которые затем находятся все вместе определенный период времени.

Второе - во время отдыха в этих оздоровительных лагерях возможны вспышки COVID-19.

И именно поэтому по таким причинам, потому что это массовая количество детей, которые находятся вместе, было принято решение о запрете открытия лагерей отдыха детей до 31 июля 2020 года", - сказал Степанов.

Как сообщалось, по информации КГГА, в Киеве детские лагеря и оздоровительные учреждения на период карантина работать не будут.