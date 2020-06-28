В Минздраве рассказали, когда нужно носить маску на пляже

"То, что касается пляжей, работа которых разрешена в условиях адаптивного карантина.
На пляже ... основной рекомендацией является соблюдение социальной дистанции.
Носить маски на воздухе нет необходимости, если вы не находитесь в большом скоплении людей. Если вы придерживаетесь социальной дистанции, которая составляет 1,5 метра, то пользоваться масками в таком случае не требуется.
Если же ... есть большое скопление людей, то ради вашей безопасности нужно пользоваться маской ", - сказал Степанов.
Как сообщалось, по состоянию на 28 июня в Украине лабораторно подтверждены 42 982 случая COVID-19, за сутки - 917 новых случаев.