В Минздраве рассказали, когда нужно носить маску на пляже

При соблюдении социальной дистанции ношение маски на пляже не обязательное. Об этом на брифинге 28 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"То, что касается пляжей, работа которых разрешена в условиях адаптивного карантина.

На пляже ... основной рекомендацией является соблюдение социальной дистанции.

Носить маски на воздухе нет необходимости, если вы не находитесь в большом скоплении людей. Если вы придерживаетесь социальной дистанции, которая составляет 1,5 метра, то пользоваться масками в таком случае не требуется.

Если же ... есть большое скопление людей, то ради вашей безопасности нужно пользоваться маской ", - сказал Степанов.

Как сообщалось, по состоянию на 28 июня в Украине лабораторно подтверждены 42 982 случая COVID-19, за сутки - 917 новых случаев.