Минздрав: Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 28 июня 11 регионов Украины и город Киев не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, не готовы к ослаблению карантина г.Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Хмельницкая и Черниговская области.

Данные по определенным критериям из АР Крым и г.Севастополь отсутствуют.

Переход областей к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Как сообщалось, по состоянию на 28 июня в Украине лабораторно подтверждены 42 982 случая COVID-19, за сутки - 917 новых случаев.