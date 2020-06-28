Передал привет Шарию: мэр Конотопа сжег российский флаг перед посольством

Городской голова Конотопа Артем Семенихин сжег российский флаг перед посольством РФ в Киеве. Видео с этой акции мэр опубликовал на своей странице в Facebook.

Как объяснил свой поступок мэр Конотопа, это, в частности, является ответом на обнародованный недавно пророссийским блогером Анатолием Шарием видеоролик о нем.

"Я сейчас делаю ответ Толику Шарию, который недавно уже в очередной раз выпустил обо мне видеоролик, якобы разоблачает меня в чем-то. Посмотрев этот ролик, я понял, что мой самый большой грех это то, что я в свое время сжег флаг Российской Федерации и включал гимн, когда был в АТО. Поэтому, Толик Шарий, передаю тебе привет и торжественно сжигаю твой флаг", - заявил он.

Семенихин включил гимн Украины и сжег российский флаг.

Как сообщалось, Семенихин в 2014 году во время первой волны мобилизации добровольно вступил в армию для участия в АТО. Служил командиром взвода в 92 механизированной бригаде ВСУ. Участвовал в обороне города Счастье, за что был награжден медалью "За оборону Счастья".

С ноября 2015 года - городской голова г. Конотоп.