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Самоизоляция после пересечения границы: в ГПСУ уточнили, кто в этом не нуждается

Самоизоляция после пересечения границы: в ГПСУ уточнили, кто в этом не нуждается
14:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГПСУ
Согласно решению правительства, в самоизоляции после пересечения границы или пунктов въезда на временно оккупированных территориях не нуждаются лица, имеющие отрицательный ПЦР-тест и абитуриенты. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Постановлением КМУ от 25 июня № 522 внесены изменения в Постановление КМУ от 20 мая 2020 № 392 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения предусматривают прекращение самоизоляции и обсервации лица, прибывшего из стран со значительным распространением COVID19, в связи с пересечением государственной границы или пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г..Севастополя и выезда из них, в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного после въезда в Украину.

Кроме того, не подлежат самоизоляции сотрудники аккредитованных в Украине дипломатических миссий, участники ВНО и вступительных экзаменов, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом.

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Также иностранцам и лицам без гражданства, у которых отсутствует полис страхования, уполномоченное должностное лицо подразделения охраны государственной границы отказывает в пересечении государственной границы.

Это не касается иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины и лиц, признанных беженцами, или которые нуждаются в дополнительной защите.

Как сообщалось, по состоянию на утро 28 июня во КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области с временно оккупированной территории не пришла ни один человек.

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Украина, Карантин, ГПСУ.

Автор:

Телеграф
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