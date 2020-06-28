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Закон о языке: активисты вывесили 25-метровый баннер на Майдане Независимости

Закон о языке: активисты вывесили 25-метровый баннер на Майдане Независимости
14:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
На Майдане Независимости в столице активисты в рамках акции "Руки прочь от закона о языке" вывесили 25-метровый баннер в знак протеста против возможного внесения изменений в закон о языке. Об этом сообщается на Facebook гражданского движения "Видсич".

"Сегодня, в День Конституции Украины, активисты Гражданского движения "Видсич" вывесили над Майданом Независимости собственноручно сделанный 25-метровый баннер, чтобы напомнить Зевласти о необходимости следовать 10 статье Основного Закона и недопустимости посягательства на роль украинского языка, в частности на Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - говорится в сообщении.

Как отмечают активисты, недавние заявления руководства государства о "необходимости изменений закона о языке, украинских языковых квот на телевидении и радио неприемлемы".

Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал украинцев к взаимному уважению, а также уважению украинских законов.

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Все по теме:

Киев, День Конституции, Закон о языке.

Автор:

Телеграф
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