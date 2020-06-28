Скачать
Воскресенье, 28.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ОП: В Украине презентовали Конституцию для самых маленьких
ОП: В Украине презентовали Конституцию для самых маленьких
ООС: боевики дважды нарушали "режим тишины"
ООС: боевики дважды нарушали "режим тишины"
Хирн сообщил об успешном ходе переговоров по бою Джошуа - Фьюри
Хирн сообщил об успешном ходе переговоров по бою Джошуа - Фьюри
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 июня

ОП: В Украине презентовали Конституцию для самых маленьких

ОП: В Украине презентовали Конституцию для самых маленьких
14:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
В Украине представили издание "Простая Конституция" для детей. Об этом сообщает Офис Президента.

"Год назад Президент Владимир Зеленский поддержал замечательную идею - создать Конституцию Украины для детей. И вот результат -" Простая Конституция ". Очень важно, чтобы дети с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права", - говорится в сообщении.

В ОП поблагодарили за реализацию проекта издательству "Основы".

Это издание Конституции Украины с иллюстрациями, веселыми диалогами и комментариями.

Президент возложил цветы к памятнику создателю первой украинской Конституции Пилипу Орлику

"В таком формате вы точно не ожидаете увидеть официальный документ, но именно поэтому дети не смогут оторвать от него глаз." Простую Конституцию" дети будут листать, рассматривать иллюстрации, думать над текстами и затем поймут правила, по которым живет наше государство", - отметили в издательстве.

К проекту присоединились автор текстов Юрий Кошмарченко, иллюстраторы из студии WE BAD, юрист Екатерина Бусол и психолог Мария Мельник.

Проект поддержал Офис Президента Украины, который будет распространять издание в школы и библиотеки Украины, чтобы дети с детства понимали, как и почему Конституция влияет на жизнь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Конституция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандал в ООН: в сеть попали кадры "ненадлежащего поведения" сотрудников организации
02 "Это замкнутый цикл": геологи обнаружили внутри Земли гигантские горы
03 Выберите собаку, чтобы узнать о себе много интересного
04 Совещание у Зеленского: глава СНБО допускает, что ученики не вернутся в школы осенью
05 Зеленский наградил представителей науки, культуры и спорта по случаю Дня Конституции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня в Украине отмечают День Конституции
Сегодня в Украине отмечают День Конституции
Выборы в Исландии: действующий президент получил более 90% голосов
Выборы в Исландии: действующий президент получил более 90% голосов
На Донбассе погиб сержант батальона &quot;Айдар&quot;
На Донбассе погиб сержант батальона "Айдар"
Комнатные растения, приносящие удачу и счастье в дом
Комнатные растения, приносящие удачу и счастье в дом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь