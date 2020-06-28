ОП: В Украине презентовали Конституцию для самых маленьких

В Украине представили издание "Простая Конституция" для детей. Об этом сообщает Офис Президента.

"Год назад Президент Владимир Зеленский поддержал замечательную идею - создать Конституцию Украины для детей. И вот результат -" Простая Конституция ". Очень важно, чтобы дети с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права", - говорится в сообщении.

В ОП поблагодарили за реализацию проекта издательству "Основы".

Это издание Конституции Украины с иллюстрациями, веселыми диалогами и комментариями.

"В таком формате вы точно не ожидаете увидеть официальный документ, но именно поэтому дети не смогут оторвать от него глаз." Простую Конституцию" дети будут листать, рассматривать иллюстрации, думать над текстами и затем поймут правила, по которым живет наше государство", - отметили в издательстве.

К проекту присоединились автор текстов Юрий Кошмарченко, иллюстраторы из студии WE BAD, юрист Екатерина Бусол и психолог Мария Мельник.

Проект поддержал Офис Президента Украины, который будет распространять издание в школы и библиотеки Украины, чтобы дети с детства понимали, как и почему Конституция влияет на жизнь.