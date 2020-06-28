"Именно вы сегодня определяете будущее страны": Шмыгаль поздравил украинскую молодежь

Премьер-министр Денис Шмыгаль пожелал молодежи в ее праздник позитива, счастья, благополучия и мира. Об этом говорится в его поздравлении по случаю Дня молодежи в Facebook.

"Поздравляю молодежь с праздником! Пусть это незабываемое время принесет вам море приключений и позитива, счастья, благополучия и мира. Именно вы сегодня определяете будущее страны, направляете ее и защищаете. Верю, что с вами мы построим достойную и процветающую Украину", - написал Шмыгаль.

Как сообщалось, сегодня, 28 июня, в Украине наряду с Днем Конституции празднуют День молодежи.

Его ежегодно отмечают в последнее воскресенье июня в соответствии с указом Президента Украины от 22 июня 1994 года.

Напомним, Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами государственных и общественных деятелей, выдающихся личностей науки, культуры и спорта.