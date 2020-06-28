Ткаченко о Дне Коституции и Дне молодежи: Символическое совпадение для молодого государства

Для Министерства культуры и информационной политики Украины защита культурных прав является одним из главных вызовов. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

"Сегодня День Конституции отмечают одновременно с Днем молодежи. Символическое совпадение для молодого государства. Когда в 1996-м в "конституционную ночь" в Раде одобряли текст, мало кто верил, что принятие Конституции состоится. Это было более чем необходимо, ибо до этого действовала конституция УССР. Но принятие главного документа страны все же состоялось. И сегодня защита наших культурных прав для министерства является едва ли не самым главным вызовом", - отметил он.

Ткаченко подчеркнул, что Конституция стала основой демократии, символом независимости и соборности Украины.

"Страны, где самая большая ценность - это люди, живущие в мире, согласии и уважении друг к другу", - добавил он.

Как сообщалось, в Украине 28 июня отмечают День Конституции. В этот день в 1996 году после почти суток непрерывной работы Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию независимого украинского государства.

День молодежи отмечают в Украине ежегодно в последнее воскресенье июня в соответствии с указом Президента Украины от 22 июня 1994 года.