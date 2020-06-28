Скачать
Воскресенье, 28.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: коронавирус, новый глава МОН, паводки на западе Украины, взрыв в Позняках
Главные события недели: коронавирус, новый глава МОН, паводки на западе Украины, взрыв в Позняках
"Сговор" России и Талибана: Трамп опять критикует "фейковые новости"
"Сговор" России и Талибана: Трамп опять критикует "фейковые новости"
УПЛ: Десна на последних минутах вырвала победу у Динамо (Видео)
УПЛ: Десна на последних минутах вырвала победу у Динамо (Видео)
Кейт Миддлтон вернулась к рабочим обязанностям и покорила всех цветочным платьем (Фото)
Кейт Миддлтон во второй раз появилась на публике (Фото)

Подарок правительства Баварии: каждому жителю Земли предложат пройти тест на COVID-19

Подарок правительства Баварии: каждому жителю Земли предложат пройти тест на COVID-19
22:10 Сегодня Телеграф УНИАН
Министр здравоохранения Баварии Мелани Гумль объявила в воскресенье, 28 июня, о намерении правительства этой федеральной земли предложить пройти тест на коронавирус всем жителям Земли. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Всем жителям Земли в ближайшее время будет предложено пройти тест у соответствующего врача, даже если симптомов и нет", - заявила Гумль, цитирует агентство новостей dpa.

Все расходы возьмет на себя правительство Баварии, если их не покроет компания по медицинскому страхованию. Впрочем, этот тест не будет принудительным, врачи не обязаны предлагать его.

Федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан сдержанно отреагировал на это заявление правительства Баварии.

"Масштабное тестирование имеет смысл, особенно для быстрого сдерживания региональных вспышек. С этой целью несколько недель тому назад мы изменили концепцию тестирования на федеральном уровне", - сказал он.

По словам главы Минздрава Германии, дополнительные предложения федеральных земель по тестированию могут дополнить эту концепцию.

"Впрочем, тест - это всегда лишь срез ситуации в определенный момент. Он не должен создавать ложное ощущение безопасности", - убежден Шпан.

Пандемия: в мире уже более 10 миллионов инфицированных и почти полмиллиона смертей

Напоминается, что в Германии с 9 июня после введения в действие распоряжение министра здравоохранения Йенса Шпана начали более массовое тестирование на наличие коронавирус. Ранее требовать его проведения с покрытием средств страховыми компаниями могли только лица с симптомами заболевания. Распоряжение предусматривает расширение круга лиц, которые могут требовать прохождения теста, акцент при этом делается на медицинских учреждениях и учреждениях социальной направленности: домах престарелых, школах и детских садах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандал в ООН: в сеть попали кадры "ненадлежащего поведения" сотрудников организации
02 "Это замкнутый цикл": геологи обнаружили внутри Земли гигантские горы
03 Выберите собаку, чтобы узнать о себе много интересного
04 Простые способы восстановить естественную микрофлору кишечника
05 В Белом доме отреагировали на информацию о российской "награде" талибам за убийство американских солдат
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выборы в Польше: кто проходит во второй тур
Выборы в Польше: кто проходит во второй тур
Подарок правительства Баварии: каждому жителю Земли предложат пройти тест на COVID-19
Каждому жителю Земли предложат пройти тест на COVID-19
Экс-президент Словакии решил покинуть политику
Экс-президент Словакии решил покинуть политику
Метеоритные дожди в 2020 году: когда стоит ожидать в июне
Метеоритные дожди в 2020 году: когда стоит ожидать в июне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь