Грозы, град и шквалы: В Украине прогнозируют ухудшение погодных условий

В понедельник на территории страны произойдет ухудшение погоды.

В понедельник в Украине ожидаются грозы, град и шквалы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации УкрГидрометцентра, 29 июня на Левобережье, днем и в западных областях грозы, при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении, на официальной странице ГСЧС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Напоминаем, в воскресенье, 28 июня, в западных, северных и Винницкой областях днем пройдут дожди с грозами, местами с градом и шквалами; температура днем составит +27-32°.