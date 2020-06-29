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Грозовые дожди и +34°: Чем "удивит" погода в начале недели

Грозовые дожди и +34°: Чем "удивит" погода в начале недели
07:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com
В понедельник, 29 июня, в Украине ожидается до 34° жары. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"29 июня переменная облачность. На Левобережье, днем и в западных областях кратковременные дожди, грозы, при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с, днем во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. Температура ночью 14-19°, на побережье морей 20-23°, днем 25-30°, в южной части до 34°", - отмечается в сообщении.

В Киеве 29 июня без осадков. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°. На Киевщине тоже сухо, температура ночью 14-19°, днем 25-30°.

30 июня в западных, северных и центральных областях, 1 июля в восточной части Украины кратковременный дождь, гроза, ночью 30 июня в Карпатах и на Закарпатье местами значительный дождь; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время грозы в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек.

 

Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 30 июня 21-26°, 1 июля 23-28°; на остальной территории ночью 14-19°, на побережье морей до 23°, днем 26-31°, на юге до 34°, в северных областях 24-29°.

В Киеве и столичном регионе 30 июня кратковременный дождь, гроза. 1 июля без осадков. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

2 июля ночью на востоке, днем на западе страны небольшие, 3 июля в западных и северных областях умеренные кратковременные дожди, грозы, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 13-19°, на побережье морей 16-22°; днем 26-32°, 3 июля на западе страны 22-27°, в центральных, восточных и южных областях до 34°.

В Киеве и Киевской области 2 июля без осадков, 3 июля кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°; днем 26-31°.

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Украина, Погода.

Автор:

Телеграф
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