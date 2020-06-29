Минздрав: Морская вода на пяти пляжах Одессы не соответствует санитарным нормам

Морская вода вблизи пяти пляжей Одессы не соответствует санитарным санитарно-микробиологическим показателям. Об этом, сообщает пресс-служба Одесского лабораторного центра Минздрава.

"В зонах рекреации морского водопользования на пляжах м. Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) на санитарно-микробиологические показатели были исследованы 93 пробы морской воды, из них не соответствовали нормативным требованиям – 13 проб (одесские пляжи 13ст. Б. Фонтана, 16ст. Б. Фонтана, 10ст. Б.Фонтана, "Аркадия", "Дельфин")", - говорится в сообщении.

На санитарно-химические показатели были исследованы 9 проб.

Все пробы соответствуют гигиеническим требованиям.

Стоит отметить, что температура воды у побережья Одессы, по данным метеопоста, 29 июня составляет 24°С.