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ГПСУ: На украинско-венгерской границе полностью возобновлена работа четырех пунктов пропуска

ГПСУ: На украинско-венгерской границе полностью возобновлена работа четырех пунктов пропуска
08:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГПСУ
Сегодня, 29 июня с 1:00 на границе с Венгрией полностью возобновили работу пункты "Вилок - Тисабеч", "Лужники - Берегшурань", "Косино - Барабаш" и "Звонково - Лонья". Об этом сообщили в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.

По состоянию на 8:00 возможностью пересечь границу в этих пунктах пропуска уже воспользовались 625 человек, в том числе 185 на въезд в Украину и 440 на выезд из Украины.

Для граждан Украины, которые планируют посетить Венгрию, пограничники напоминают:

Насчет краткосрочного посещения. На карантин не отправляют граждан Украины, въезжающих в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов.

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Насчет транзитного проезда. Въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянном месте поживание, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. К тому же, лицо должно предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

Как сообщалось, Венгрия ранее заявила о готовности возобновить работу пунктов пропуска на границе с Украиной.

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Украина, Венгрия, ГПСУ.

Автор:

Телеграф
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