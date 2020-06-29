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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 июня

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 июня

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 июня
Обновлено 10:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Мы составили подборку праздников, которые отмечают 30 июня.

Мануйло и Савелий

В этот день церковь отмечает память трех братьев — Мануила, Савела и Исмаила. По преданию, они происходили из семьи знатного перса-язычника, а их мать была христианкой. Она воспитала сыновей в своей вере. В зрелом возрасте братьев отправили в Рим к императору Юлиану для ведения переговоров. Посланников хорошо приняли, но когда они отказались участвовать в языческом празднике, это вызвало гнев правителя. Он приказал братьям отречься от веры, но они отказались. Тогда Мануила, Савела и Исмаила подвергли пыткам и, в конце концов, обезглавили. Почитание братьев-мучеников началось вскоре после их смерти.

На Киевской Руси день трех святых (из которых, правда, чаще поминали Мануйло и Савелия) наложился на древний праздник "ярилки", посвященный богу солнца Яриле. А христианские обычаи перемешались с языческими обрядами и народными поверьями.

Во многих районах на Мануйло и Савелия (Мануила и Савела) проходили ярмарки и крестьянские гулянья, носившие название "Молодой Ярило". Следующий базарный день, который устраивался накануне Ивана Купалы, назывался уже "Старый Ярило".

Международный день астероида

Международный день астероида (Asteroid Day) провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 71/90 от 6 декабря 2016 года, в "целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами".

Новый космический праздник решено отмечать ежегодно на международном уровне 30 июня – в годовщину "Тунгусского феномена над Сибирью". В этот день в 1908 году произошла масштабная астероидная катастрофа – с Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, схожую по мощности с взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран, на территории 2000 кв. километров были повалены деревья, погибли животные, пострадали люди. Однако, исследователи, ученые и энтузиасты до сих пор не пришли к единому мнению по этому событию.

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Инициатива же учреждения новой даты принадлежит Ассоциации исследователей космоса и поддержана Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях. А главные идеологи Дня – рок-музыкант, гитарист группы "Queen" и астрофизик Брайан Мэй (Brian May) и режиссер Григ Рихтерс (Grig Richters). Их сотрудничество началось в феврале 2014 года, когда Брайан Мэй написал музыкальное сопровождение для фильма-катастрофы Рихтерса о падении крупного астероида на Лондон. В результате и родилась идея о создании Дня астероида.

Астероид – небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца и не имеющее атмосферы. Астероиды имеют неправильную форму и значительно уступают по размерам и массе планетам. Точное определение термина "астероид" до сих пор не установлено, до 2006 года астероиды также называли малыми планетами.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды.

Автор:

Телеграф
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