МИД: Проведение голосования в Крыму будет иметь для РФ последствия

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявляет, что организация Россией голосования о внесении изменений в Конституцию РФ на оккупированной территории Украины будет иметь для нее политические и правовые последствия. Об этом сообщил Боднар в интервью "Интерфакс-Украина".

"Организация голосования на оккупированной территории украинского Крыма, а также организация участия в голосовании лиц, являющихся владельцами незаконно выданных паспортов РФ, будет иметь для РФ политические и правовые последствия.

Международное сообщество имеет достаточно широкий инструментарий для соответствующего реагирования: от политических заявлений об осуждении действий РФ до непризнания результатов в части оккупированных территорий и расширения санкционного и политического давления".

Детали: Боднар подчеркнул, что Украина обратилась к международным партнерам с просьбой осудить организацию "голосования" на временно оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО, в том числе путем усиления санкционного давления на РФ.

Замглавы МИД также выразил надежду на то, что граждане Украины, которые вынужденно находятся на временно оккупированных территориях Украины, откажутся участвовать в этом с точки зрения международного права нелегитимном голосовании.

Что предшествовало: 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию и "обнулению" президентских сроков Владимира Путина, которое может разрешить президенту РФ управлять страной до 2036 года.

Основной день голосования – 1 июля. Ожидается, что в этот день будут объявлены и первые результаты.