Скачать
Понедельник, 29.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
12 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина: инфографика
12 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина: инфографика
ЕС обновил список стран, для которых откроет границы с 1 июля: Украины среди них нет
ЕС обновил список стран, для которых откроет границы с 1 июля
Назван лучший тренер 28 тура чемпионата Украины
Назван лучший тренер 28 тура чемпионата Украины
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 июня

МИД: Проведение голосования в Крыму будет иметь для РФ последствия

МИД: Проведение голосования в Крыму будет иметь для РФ последствия
13:45 Сегодня Телеграф Украинская Правда
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявляет, что организация Россией голосования о внесении изменений в Конституцию РФ на оккупированной территории Украины будет иметь для нее политические и правовые последствия. Об этом сообщил Боднар в интервью "Интерфакс-Украина".

"Организация голосования на оккупированной территории украинского Крыма, а также организация участия в голосовании лиц, являющихся владельцами незаконно выданных паспортов РФ, будет иметь для РФ политические и правовые последствия.

Международное сообщество имеет достаточно широкий инструментарий для соответствующего реагирования: от политических заявлений об осуждении действий РФ до непризнания результатов в части оккупированных территорий и расширения санкционного и политического давления".

Детали: Боднар подчеркнул, что Украина обратилась к международным партнерам с просьбой осудить организацию "голосования" на временно оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО, в том числе путем усиления санкционного давления на РФ. 

COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом

Замглавы МИД также выразил надежду на то, что граждане Украины, которые вынужденно находятся на временно оккупированных территориях Украины, откажутся участвовать в этом с точки зрения международного права нелегитимном голосовании.

Что предшествовало: 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию и "обнулению" президентских сроков Владимира Путина, которое может разрешить президенту РФ управлять страной до 2036 года. 

Основной день голосования – 1 июля. Ожидается, что в этот день будут объявлены и первые результаты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, МИД, РФ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семейный отдых: Ирина Федишин засветила грудь в объятиях мужа (Фото)
02 Поделка своими руками: самые оригинальные идеи (Фото)
03 Кейт Миддлтон вернулась к рабочим обязанностям и покорила всех цветочным платьем (Фото)
04 Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
05 Массовая драка во Львове: полиция устанавливает причины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Неустойчивая погода с грозами и жарой: синоптики дали прогноз на июль
Грозы и жара: синоптики дали прогноз на июль
Орбан и Зеленский могут встретится в конце июля: в МИД обозначили &quot;красные линии&quot;
МИД: Орбан и Зеленский могут встретится в конце июля
ООС: Под Крымским ранены двое военных ВСУ
ООС: Под Крымским ранены двое военных ВСУ
Ариана Гранде отметила 27-летие в стиле хоррора Ари Астера
Ариана Гранде отметила 27-летие в стиле хоррора Ари Астера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь